Membros do Governo são "mal pagos" para a responsabilidade que têm, assume ex-ministra

Alexandra Leitão saiu do Governo para o Parlamento e, ao contrário de outros ex-ministros, lá ficou e tem sido um dos principais rostos parlamentares do PS desde então, tendo em mãos os temas da comissão de Assuntos Constitucionais e presidindo à Comissão da Transparência. Professora de direito, olha para a justiça com preocupação e admite que para resolver algumas questões pode ser necessária uma revisão da Constituição, que não ponha em causa a estrutura base. A segunda parte desta entrevista, em que Alexandra Leitão fala dos seus tempos de ministra e do partido, pode ser lida na edição impressa desta sexta-feira.

