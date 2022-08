Alexandra Leitão: “O PS não pode tornar a não ter comparência nas presidenciais”

A conversa com a ex-ministra da Administração Pública começou com alguns percalços, ao sol, sem água e com música em altos berros. Alexandra Leitão levantou-se e resolveu o assunto. É assim que diz que é: uma pessoa que executa. Foi por isso que saiu com alguma tristeza do Governo. Nesta conversa com o Expresso mostra-se contra uma polarização do Governo com o Chega, confessa que gostava de ver o Executivo com políticas mais à esquerda e elogia Pedro Nuno Santos.

Recusou ser líder parlamentar por ter um perfil mais executivo. Já se habituou à nova pele?

Habituei-me e já me sinto a trabalhar em velocidade de cruzeiro. Em relação ao Governo, não se acompanha tanto um projeto do princípio ao fim, para uma pessoa que gosta de executar os cargos executivos têm essa vantagem. Mas também acho que aquela ideia que na Assembleia da República [AR] as pessoas se arrastam nas cadeiras é injusta para a grande parte dos deputados.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.