"Só o tempo a fará desaparecer” - renúncia de Sérgio Figueiredo não apaga "a mancha" e a promiscuidade que o caso destapou

O caso que abalou o país político-mediático na última semana ficou encerrado com a renúncia ao lugar de consultor externo de Sérgio Figueiredo a convite de Fernando Medina? O Expresso ouviu três dos principais críticos da contratação a preço equiparado ao de ministro do antigo diretor da TVI e todos defendem que o fim da polémica não apaga os danos da arrogância com que a tutela tratou todo o processo, sem cuidar de dar explicações.

