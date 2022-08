Marcelo alinha com MAI: para Belém, estes fogos são "de uma geração diferente"

O Presidente da República, que em julho cancelou uma viagem a Nova Iorque por causa do elevado risco de fogos florestais, tem recebido relatórios diários do Ministério da Administração Interna (MAI) sobre os incêndios. Com base nessa informação, uma fonte próxima de Marcelo Rebelo de Sousa não compara as grandes deflagrações destas duas semanas com as que provocaram as tragédias de 2017: "Estes fogos são de uma geração diferente dos anteriores." Esta quinta-feira à tarde, o Presidente visita a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na companhia do MAI, José Luís Carneiro quando se avizinha mais uma semana de temperaturas muito elevadas e já ardeu quase 1% do território nacional.

