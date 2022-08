Salário de Sérgio Figueiredo é superior ao salário base de Medina e contrato não exige exclusividade

O novo consultor do Ministério das Finanças, Sérgio Figueiredo, ex-diretor de informação da TVI, não vai trabalhar em exclusivo para o Governo e vai, afinal, receber um salário mensal bruto superior ao salário base do próprio ministro das Finanças. O contrato, divulgado esta noite pelo gabinete de Fernando Medina, e que será assinado na sexta-feira, 12 de agosto, prevê uma remuneração total de 139.990 euros brutos, sem IVA, pago em 24 prestações, o que se traduz num salário mensal base bruto de 5.832 euros (mais IVA). No início da semana, o Ministério das Finanças tinha garantido que Sérgio Figueiredo receberia uma “remuneração equiparada e limitada ao vencimento base do ministro”, o que não acontece.

