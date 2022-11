Autarca do Chega eleito em Vila Franca de Xira passa a independente com críticas à distrital e à concelhia

Bruno Matias, eleito nas autárquicas de setembro do ano passado pelo Chega à Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, passou a independente. Em nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, o autarca ataca a distrital de Lisboa e a concelhia de Vila Franca de Xira. “Enquanto eleito, não posso compactuar com o modus operandi” de ambas as estruturas, escreve. E acrescenta, essas estruturas “de uma forma vil e pouco transparente, colocaram em causa o trabalho de quem sempre esteve disponível e no terreno para fazer crescer este movimento partidário.”

