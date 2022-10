Comissão vai fazer levantamento de deputados que acumularam exclusividade com comentários televisivos

Foi adiada a votação da proposta de parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados sobre o caso de incompatibilidade de Mariana Mortágua no Parlamento. Em causa está o facto de a deputada do Bloco de Esquerda ter mantido uma colaboração regular paga de comentário televisivo na SIC Notícias ao mesmo tempo que recebia um valor extra do salário de parlamentar por ter optado pelo regime de exclusividade.

