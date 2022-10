Costa pede para que não se faça fogo nem se use máquinas. Este fim de semana é de "alto risco"

O primeiro-ministro, António Costa, alertou hoje que o fim de semana que agora começa é de "alto risco" para os incêndios, apelando aos portugueses para não fazerem fogo ou usarem máquinas."Este é um fim de semana de alto risco. NÃO FAÇA FOGO E NÃO USE MÁQUINAS! Prevenir o fogo é a melhor ajuda que podemos dar aos bombeiros. Portugal chama por todos!", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

As temperaturas elevadas, que hoje podem chegar aos 42º graus Celsius em Santarém, aumentam o risco de incêndio.

A esta hora há sete incêndios rurais nos distritos de Santarém, Leiria, Bragança, Vila Real, Évora, Lisboa e Leiria estavam em curso às 09h00 deste sábado, segundo dados da Proteção Civil, que apontam para outros 18 em fase de conclusão.

Quatro incêndios deflagraram hoje de manhã - a partir das oito da manhã - nos distritos de Vila Real, Évora, Lisboa e Leiria, segundo dados disponíveis no `site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 09:00.

A situação estava a mobilizar 1.798 homens, 554 viaturas e 19 meios aéreos.

Hoje de manhã, deflagrou um novo incêndio em Vendas Novas, Évora, onde estão 12 homens e três viaturas, segundo o site da Provid, e outro em Vila Real, no concelho de Santa Marta de Penaguião, na freguesia de justos, com 31 homens , cinco viaturas e um meio aéreo.

Entretanto, começou também um em Turquel, concelho de Alcobaça, Leiria, onde estão 26 homens, quatro viaturas e um meio aéreo, e outro no distrito de Lisboa, em Torres Vedras, com quatro homens e um meio aereo.

O incêndio que começou quinta-feira à tarde em Ourém, distrito de Santarém, mobiliza neste momento 625 homens e 195 viaturas e oito meios aéreos, segundo os dados disponíveis no `site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 08:15.

Em Pombal, distrito de Leiria, continua também o incêndio de Abiul, que começou na sexta-feira as 16:09, mas é o segundo com mais meios presentes: 257 homens, 73 viaturas e quatro meios aéreos.

No distrito de Bragança, mantém-se ativo o incêndio em Carrazeda de Ansiães, estando a combater as chamas 183 homens, 59 viaturas e cinco meios aéreos.

16 distritos em alerta laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 16 distritos em aviso laranja devido ao calor, com a temperatura mais elevada prevista para Santarém, com 42 graus Celsius.

Viana do Castelo, com temperatura máxima de 32º C, e Faro, com 35º, são as exceções num mapa alaranjado, com o IPMA a prever temperaturas de 41º no distrito de Évora e de 40º nos de Braga, Lisboa e Beja.

Nos restantes, as máximas vão oscilar entre 33º e 39º.

O tempo quente também levou o IPMA a colocar as Regiões Montanhosas da Madeira sob aviso laranja, com o restante território do arquipélago em aviso amarelo.

A previsão da temperatura máxima é de 27º para a ilha da Madeira e de 24º para Porto Santo.

As mínimas devem oscilar entre 16º e 25º no Continente, 18º e 20º na Madeira, e 17º e 18º nos Açores.