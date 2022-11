Solução para os metadados pode ser encontrada a dois tempos. Ou mesmo a três

Ninguém parece ter certezas sobre como pode ser encontrada a solução – ou as soluções - para resolver o acórdão do Tribunal Constitucional (TC) sobre o uso de metadados (os dados sobre a localização e a interação de utlizadores de telemóveis, que permitem obter a localização do utilizador e os números com que contactou, mas não o conteúdo das conversas) como prova em processos judiciais. O primeiro-ministro recuou esta segunda-feira da posição inicial que tinha tomado na semana passada e passou a defender uma solução de alteração à lei sem revisão constitucional, ainda que não a coloque completamente de parte. E também veio admitir que a proposta já apresentada pelo PSD pode ter soluções para uma parte dos problemas levantados pelo TC, proposta essa que tinha sido de imediato criticada pelo PS.

