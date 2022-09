Novo chefe da Marinha: Governo deve propor esta quinta-feira Gouveia e Melo a Marcelo

O processo estava congelado desde o fim de setembro, quando o Presidente da República travou a proposta governamental de exoneração do almirante Mendes Calado para o vice-almirante Gouveia e Melo ser promovido a chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). Ao fim de três meses - Marcelo Rebelo de Sousa disse que seria em tempo "oportuno" - o processo voltou a ser desencadeado e o Conselho do Almirantado deve pronunciar-se esta quarta-feira sobre a exoneração do atual CEMA e a nomeação de Gouveia e Melo, confirmou o Expresso, depois de a TSF ter avançado com a notícia.

