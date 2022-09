Tribunal Constitucional rejeita queixa de militantes do Chega que pediam repetição do Congresso

O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou uma queixa de militantes do Chega que pediam a repetição do Congresso de Viseu com o argumento de que os contestatários poderiam ter recorrido aos órgãos internos do partido. Em causa estava uma queixa apresentada por alguns militantes de Lisboa que viram rejeitada uma lista de delegados ao IV Congresso do partido, que decorreu no último fim de semana de novembro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler