“Aconselhei sempre António Costa a não fechar as portas ao PSD”: entrevista a Ferro Rodrigues

A jornalista chegou rouca, Ferro Rodrigues disse estar “muito surdo”, mas a conversa deu respostas politicamente encorpadas. Em entrevista ao Expresso, o Presidente da Assembleia da República conta que avisou António Costa que era “um erro” o “afunilamento” no PCP e que devia “ter falado com o PSD”. Por isso, aplaude “a assunção de que tem que haver outra estratégia — mais vale tarde do que nunca”. Prestes a recolher-se em Almoçageme, mas muito atento ao que aí vem, Ferro deixa três conselhos a António Costa.

