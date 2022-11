Conselho Nacional extraordinário do PSD marcado para 6 de novembro

O PSD marcou um Conselho Nacional extraordinário para 6 de novembro, em Aveiro, convocatória publicada este domingo no site oficial do partido.

Como ponto único na ordem de trabalhos consta a “análise da situação política decorrente da não aprovação do Orçamento do Estado para 2022 e da previsível dissolução da Assembleia da República, e alteração ao ‘Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 39.° Congresso Nacional’ e respetivo cronograma”.

O encontro vai, assim, discutir o requerimento que pede a antecipação do Congresso do PSD para dezembro.

A realização de um Conselho Nacional extraordinário era algo desejado pelo candidato à liderança dos sociais-democratas, Paulo Rangel, para tentar antecipar o congresso do partido, previsto para 14 e 15 de janeiro,

As eleições diretas do PSD estão agendadas para 4 de dezembro.