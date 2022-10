Carlos Moedas, em entrevista a jornal espanhol, compara-se ao líder da Câmara de Madrid

Carlos Moedas deu uma entrevista ao diário espanhol "ABC", que o descreve com “um estilo refinado e contemporâneo” e assumiu que a sua vitória na corrida à Câmara Municipal de Lisboa (CML) não o apanhou de surpresa, apesar de nenhuma sondagem prever a sua eleição. “Apercebi-me que isso aconteceria quando me propus a falar num comício para 700 pessoas, com uma base muito forte de jovens, do tipo que costumava dizer: 'Perdi a fé na política'. Vi que não havia câmaras, mas as pessoas estavam lá. Então eu tinha as provas [de que ia conseguir]”, explicou o ex-comissário europeu.

À pergunta “O que acha que o povo de Lisboa mais valoriza em si?”, Moedas respondeu “transparência e naturalidade” e mais à frente assumiu estar convencido de que recebeu “votos provenientes do sector socialista que está mais virado para o centro”.

Confrontado com o facto da sua popularidade ser atualmente superior à de Rui Rio entre os eleitores do partido e se isso não lhe causa uma certa vertigem política, Moedas foi comedido, mas expressou indiretamente apoio a Rangel, ao afirmar: “É muito positivo que haja pessoas que regressaram ao PSD, notamo-lo na coligação Novos Tempos”. E afastou qualquer cenário de uma candidatura à liderança do partido no futuro, admitindo que não tem planos nesse sentido. “A minha energia e a minha missão estão em Lisboa. Vou concentrar-me na cidade”, garantiu, concluindo: “Vim de Bruxelas e penso que posso usar os meus contactos europeus. Por isso, gostaria de canalizar essa notoriedade a favor de Lisboa”.

Sobre o apoio expresso de Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidad de Madrid, Carlos Moedas mostrou-se encantado por o ter, e acrescentou imediatamente: “Mas também me dizem que tenho algo de Martínez-Almeida. Penso que o presidente da câmara de uma grande cidade tem de ser cada vez mais internacional, e é aí que me encaixo porque o meu perfil realça o facto de ter trabalhado na Europa”.

À última questão sobre como vê uma eventual candidatura de Passos Coelho à Presidência da República, o novo presidente da CML foi elogioso: “Tem sido, e é, um homem incrível, que teve uma grande influência no PSD e na política portuguesa em geral”.



Carlos Moedas toma posse como novo presidente da Câmara de Lisboa, amanhã, a partir das 17h, na Praça do Município