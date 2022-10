“O decisivo não consta” do Orçamento, diz “Avante”

Várias páginas e várias críticas ao comportamento do PS e do Governo nas negociações para o próximo Orçamento de Estado. O «Avante» desta quinta-feira é marcado por este tema e se, no editorial do jornal oficial do PCP, se afirma que "ainda é tempo de encontrar soluções" até à "votação na generalidade" deste OE para 2022, o certo é que os comunistas também preparam o caminho para um chumbo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler