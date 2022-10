Entrevista. Francisco Rodrigues dos Santos sobre caso Bugalho: “Soube de tudo pela comunicação social”

Francisco Rodrigues dos Santos diz que Telmo Correia, líder parlamentar, não lhe deu qualquer informação sobre as alterações no grupo parlamentar: nem sobre a saída de Ana Rita Bessa, nem sobre a entrada de Sebastião Bugalho nem sobre a sua posterior recusa em integrar a bancada. Esta é parte de uma entrevista que o líder do CDS-PP deu ao Expresso e que será publicada na edição em papel esta sexta-feira, com uma versão mais alargada na edição digital para assinantes.

