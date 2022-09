Defesa. Chefe da Armada em guerra com ministro recorre a Marcelo

A primeira decisão tomada com base na nova arquitetura do comando superior das Forças Armadas está a gerar um conflito de tal forma tenso entre a Marinha e a Defesa que o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) se reuniu de urgência com o Presidente da República e comandante supremo, depois de desautorizado pelos superio­res hierárquicos nos termos da nova legislação. O almirante Mendes Calado foi recebido ontem, quinta-feira, fora da agenda oficial, por Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência do veto do ministro da Defesa e do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) ao nome do contra-almirante Oliveira Silva proposto pelo ramo para comandante naval.

Para já, o clima de guerrilha no topo da hierarquia militar teve três efeitos: o contra-almirante Oliveira Silva, que era chefe de gabinete do CEMA, pediu para passar à reserva ao ver o seu nome rejeitado pelo ministro e pelo CEMGFA; com esta decisão, o Comando Naval, o mais importante da Marinha, que coordena todas as operações no mar, está a ser exercido de forma interina, desde agosto, pelo 2º comandante (o contra-almirante Antunes Rodrigues), porque senão estaria a ser liderado por um vice-almirante que no início de agosto passou à reserva por limite de idade; além disso, há um chefe militar fragilizado e em colisão frontal com o poder político e com um CEMGFA que viu os seus poderes reforçados no âmbito da nova legislação.