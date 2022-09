"Vivemos momentos em que tememos que fossemos ao fundo", diz Costa: Portugal tem condições de "partir por águas safas e ventos de feição"

O primeiro-ministro assumiu esta segunda-feira que se chegou a temer que o país fosse ao fundo na crise pandémica, mas considera que a economia portuguesa resistiu e pode agora partir por "águas safas e com ventos de feição". Esta análise sobre a forma como o país enfrentou a pandemia da covid-19 desde março de 2020 foi transmitida por António Costa em entrevista à TVI, que durou cerca de uma hora e que foi conduzida pelo jornalista Miguel Sousa Tavares.

"Vivemos momentos, de facto, em que tememos que fossemos ao fundo. Mas, hoje, graças à vacinação, estamos a poucas semanas de podermos considerar ter atingido um processo de controlo da pandemia. Ela não desapareceu, vai continuar a andar pelo mundo, os riscos da multiplicação de variantes em outros continentes permanecem, mas vamos conseguir atingir um ponto de segurança", declarou o líder do executivo.

Na entrevista, o primeiro-ministro defendeu que a economia portuguesa (em particular as empresas) demonstrou uma resiliência elevada, justificando esta sua tese sobretudo com base na atual taxa de desemprego. "Felizmente, não estamos no Titanic, nem o barco está a ir ao fundo. Pelo contrário, o barco demonstrou resistir bem à tormenta. Acho que estamos em boas condições de partir por águas safas e com ventos de feição", sustentou.

Numa alusão à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), António Costa disse que tem a noção "dos enormes desafios" que o seu Governo tem pela frente e recusou consequências muito negativas com o fim dos apoios do Estado à economia e às pessoas.

"Essa tendência [dos apoios] tem vindo a diminuir. Houve um momento em que a intensidade dos apoios foi muito grande, em que tivemos muitas empresas a recorrer ao lay-off e muitos empregos sustentados pelo lay-off, mas, progressivamente, esses apoios têm vindo a deixar de ser necessários", alegou.

Neste ponto, o primeiro-ministro advogou que Portugal "está de novo a crescer acima da média europeia, como aconteceu em 2017, 2018 e 2019 ". "Felizmente, hoje os apoios podem diminuir porque as necessidades são menores. Não viemos numa situação artificial", acrescentou.