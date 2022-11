PAN chocado com homenagem a João Moura, o toureiro que “deixou os seus cães morrer à fome”

A porta-voz do PAN manifestou-se esta quarta-feira indignada com uma homenagem ao toureiro João Moura, agendada para o próximo dia 26, no Campo Pequeno, em Lisboa. Inês de Sousa Real recordou que o toureiro é acusado do crime de maus-tratos a animais e voltou a defender a abolição das touradas.

"Já é difícil de compreender que se homenageie alguém que tem por atividade torturar um animal, mais ainda quando é do conhecimento público que deixou os seus cães morrer à fome", escreveu Sousa Real num post no Twitter, acompanhado pelas imagens do cartaz do espectáculo e dos animais em causa .

Segundo a porta-voz do PAN, Lisboa "não pode continuar a ter touradas em pleno coração da cidade" e homenagens "indignas", na sua opinião, tal como a que será feita a João Moura na Praça do Campo Pequeno.

"O terreno pertence à Câmara Municipal e a Praça propriedade da Casa Pia, que se encontra sob a tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Pelo que está nas mãos do Estado e do Poder local acabar com esta anacrónica atividade em Lisboa, não permitindo a quem explora o espaço que ali realize touradas ou menos ainda, que homenageei alguém que tem contra si a correrem processos- crime por maus tratos a animais", insistiu.

Sousa Real sublinhou ainda que o cartaz do espectáculo tauromáquico inclui a referência ao filho do toureiro, João Moura Jr., que esteve também envolvido numa polémica, em 2013, após terem divulgadas imagens no Facebook onde atiçava cães a touros. "Esta prática abjeta, foi abolida na Inglaterra em 1835, e é conhecida como “bull-bating”. Consiste em atiçar cães para esfacelarem bovinos vivos, proibida também em Portugal por força da Lei de Proteção aos Animais", acrescentou.

Na quinta-feira, meia centena de manifestantes protestaram junto ao Campo Pequeno contra o regresso dos espectáculos tauromáquicos. Manuela Gonzaga, candidata do PAN à Câmara de Lisboa, criticou também a falta de vontade da autarquia para abolir as touradas e prometeu que caso seja eleita essa será uma das suas primeiras medidas na capital.

Foi em fevereiro do ano passado, que João Moura foi detido na sua herdade em Monforte, por suspeitas de maus-tratos a cães. Os animais, da raça Galgo inglês, estavam com sinais de subnutrição e apresentavam também ferimentos, estando nesta altura o toureiro ainda a responder na Justiça pelo alegado crime.