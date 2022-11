Candidato do PS ao Porto promove ciclo de debates temáticos: habitação é o mote prioritário

“O Porto quer mais habitação” é o tema do primeiro ciclo de debates da candidatura do Partido Socialista à Câmara do Porto, que começa esta quinta-feira e contará com a participação de Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação, e do geógrafo e professor catedrático da Universidade do Porto José Alberto Rio Fernandes.

Tiago Barbosa Ribeiro coloca como prioridade número um da sua corrida à presidência da autarquia portuense a habitação a custos controlados para a classe média. Para satisfazer a crescente procura de habitação na Invicta, o candidato socialista vai avançar com um Programa de Arrendamento Acessível, recorrendo a todos os imóveis e terrenos do município elegíveis com preços máximos adequados à realidade dos salários dos portuenses.

A proposta do líder da Concelhia do PS do Porto passa ainda por mobilizar recursos do Plano de Recuperação e Resiliência para financiar a construção de nova habitação e reabilitar as típicas “ilhas” do Porto, para as colocar no mercado a preços acessíveis. Reconverter em habitação a custos controlados inúmeros imóveis do Estado é outra das metas de Tiago Barbosa Ribeiro, nomeadamente edifícios propriedade da Defesa e da Segurança Social, atualmente sem uso.

Para robustecer a oferta, o candidato do PS pretende ainda estabelecer parcerias com outras entidades detentoras de vasto património imobiliário, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia, e reconverter unidades de Alojamento Local em arrendamento residencial de longa duração.

Do programa eleitoral às autárquicas de 26 de setembro, a apresentar no início do próximo mês, irá constar também a criação de zonas limitadas à expansão de licenciamento de novos hotéis e unidades turísticas,“ aliviando a pressão dos preços, sobretudo no centro histórico”, bem como o fomento de cooperativas de habitação. Por último, Barbosa Ribeiro defende que uma percentagem de novas construções seja incluída no Programa de Arrendamento Acessível, propondo-se ainda aumentar os impostos para os imóveis devolutos.

O primeiro debate temático irá decorrer esta quinta-feira, ao ar livre, na Alameda das Fontaínhas, às 18h, avançando a candidatura que serão acauteladas todas as normas sanitárias em vigor.