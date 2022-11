Partidos alinhados: é hora de aliviar restrições. PSD abre porta a aumentar as lotações

Depois de mais de dois meses sem ouvir os especialistas, e ainda com a incidência e o índice de transmissibilidade altos a nível nacional, Governo, Presidente e partidos políticos voltam esta terça-feira a sentar-se à mesa com os epidemiologistas na sede do Infarmed para decidirem sobre os passos seguintes a dar. António Costa tem empurrado o "Dia da Libertação" para o final do verão, em setembro, mas há quem queira começar a aliviar mais cedo. Depois de semanas de divergência com o Presidente, no último briefing do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva abriu a porta a algum alívio nas medidas já esta semana - depois do Infarmed.

