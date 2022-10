Confusão no Parlamento por causa de nomeação de Ana Paula Vitorino para a AMT. PSD afasta-se

A nomeação de Ana Paula Vitorino para presidir à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), feita pelo Governo, está a ser contestada no Parlamento, a ponto de o relator da audição parlamentar à deputada socialista e ex-ministra do Mar, o social-democrata Carlos Silva, ter recusado assinar o relatório por ele elaborado — isto depois de um pedido de alteração do PS, que Carlos Silva não aceitou. Além desse pedido, sabe o Expresso que a própria Ana Paula Vitorino, também deputada na Comissão em que foi ouvida, enviou um e-mail a sugerir modificações.

