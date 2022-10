Ventura não vislumbra “responsabilidade penal evidente” em jantar-comício que teve parecer negativo da DGS

Levantada a imunidade parlamentar para ser constituído arguido, André Ventura compareceu esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, para ser interrogado sobre um evento da sua campanha presidencial que decorreu em estado de emergência e ao arrepio de um parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS). O jantar-comício, realizado a 17 de janeiro nos arredores de Braga, concentrou cerca de 170 apoiantes em 450 metros quadrados num salão sem ventilação nem distanciamento físico. O presidente do Chega foi interrogado, através de videoconferência, pelo serviço do Ministério Público da comarca de Braga.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler