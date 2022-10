Euro2020: Ferro Rodrigues diz aos portugueses “que se desloquem de forma massiva” para Sevilha

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deixou na quarta-feira um apelo, no final do jogo em que Portugal empatou com a França (2-2) : "Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste campeonato da Europa", afirmou o presidente da Assembleia da República, em declarações à RTP3.

Ferro Rodrigues anunciou também que estará presente em Sevilha para assistir ao jogo em que a seleção portuguesa defrontará a Bélgica, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Estarei com todo o gosto a acompanhar a Seleção Nacional em mais uma epopeia deste europeu", acrescentou.

As declarações da segunda maior figura do Estado aconteceram um dia antes da reunião do Conselho de Ministros, que decidirá esta quinta-feira as medidas que deverão vigorar no país face ao agravamento situação epidemiológica. A expansão da variante Delta deverá levar ao recuo do concelho de Lisboa e ao não avanço do país para a nova fase de desconfinamento.

Na última quinta-feira, a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já alertou que "muito dificilmente" o país terá condições para avançar para a nova fase de desconfinamento que estava prevista para 28 de junho. Transportes coletivos sem restrição de lotação, lojas de cidadão sem marcação prévia e autorização de público para eventos de escalões profissionais ou equiparados, com regras a definir pela DGS eram algumas, serão algumas das medidas que deverão ficar assim adiadas.