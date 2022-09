Deputados do PSD reunidos dois dias em Portalegre. Rio só vai ao fecho

Criminalizar o enriquecimento ilícito, como o PSD de Pedro Passos Coelho tentou fazer entre 2012 e 2015 é "inconsequente" porque "vai esbarrar no Tribunal Constitucional", daí que o PSD de Rui Rio atire a toalha ao chão. Nem vale a pena contornar chamando-lhe "enriquecimento injustificado" ou "ocultação de riqueza", como tentou a Associação Sindical dos Juízes, o caminho não é por aí, disse Adão Silva na abertura das jornadas parlamentares do PSD que decorrem entre esta segunda e terça-feira em Portalegre com a reforma da justiça em cima da mesa e com uma ausência de peso: Rui Rio.

