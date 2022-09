Moedas pede demissão de Medina “a confirmar-se” que a Câmara enviou para a Rússia dados pessoais de ativistas residentes em Portugal

O candidato do PSD à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, acusou esta quarta-feira Fernando Medina de ser “cúmplice” do Presidente russo, Vladimir Putin, escreve o “Observador”. Através do Twitter, Moedas pede mesmo a demissão do autarca “a confirmar-se” que os dados pessoais de três ativistas russos residentes em Portugal foram entregues à embaixada russa em Lisboa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país. A notícia foi avançada inicialmente pelo Expresso.

Depois de terem pedido autorização para realizar uma manifestação em Lisboa contra a prisão de Alexei Navalny, conhecido opositor do regime de Vladimir Putin, os dados pessoais de três ativistas russos residentes em Portugal entregues na Cãmara de Lisboa acabaram também nas mãos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) russo em Moscovo, além de terem sido reenviados para a embaixada russa em Portugal, segundo informações a que o Expresso teve acesso.