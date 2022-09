“A confirmar-se, é uma inadmissível violação da lei”: BE vai pedir esclarecimentos a Medina sobre dados que a Câmara enviou para a Rússia

Beatriz Gomes Dias, deputada do BE e candidata à Câmara de Lisboa, escreveu no Twitter que o partido vai pedir esclarecimentos a Medina sobre os factos noticiados pelo Expresso. “A confirmar-se, é uma inadmissível violação da lei”, escreveu.

Depois de terem pedido autorização para realizar uma manifestação em Lisboa contra a prisão de Alexei Navalny, um dos mais conhecidos opositores do regime de Vladimir Putin, os dados pessoais de três ativistas russos residentes em Portugal foram enviados pela Câmara para a embaixada russa em Portugal mas também para Moscovo. A propósito destes factos, Carlos Moedas, também candidato à Câmara de Lisboa, escreveu no Twitter que, “a confirmar-se”, Fernando Medina deve demitir-se.