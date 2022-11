Rui Rio volta a pescar nas águas do futebol: Marco Pina, ex-árbitro e vereador, é candidato do PSD a Odivelas

Marco Pina, antigo árbitro dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, comentador desportivo da CMTV e vereador do PSD eleito em 2017 na lista de Fernando Seara é o candidato escolhido pela Distrital de Lisboa à presidência da Câmara Municipal de Odivelas. O candidato, de 42 anos, que se propõe acabar com o domínio local do PS vai a votos apoiado pela coligação '2021: Um Marco para Odivelas”. Coligação esta que engloba sete partidos: PSD, CDS/PP, Aliança, MPT, PDR, PPM e RIR.

Devido às contingências sanitárias, o candidato nascido e criado no Bairro Social da Pontinha, em Odivelas, optou por fazer o lançamento da sua candidatura, esta terça-feira, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, “à semelhança do que também fez Carlos Moedas em Lisboa”, refere em comunicado.

No Facebook, Marco Pina deu-se a conhecer ao lado dos amigos e ex-jogadores de futebol, como Futre e Calado, mas contando ainda o apoio do analista de arbitragem e comentador Pedro Henriques, da fadista Kátia Guerreiro e da apresentadora de televisão e taróloga Maya. Do mundo da política, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, Carlos Moedas, candidato à Câmara de Lisboa, e Ricardo Baptista Leite, cabeça de lista a Sintra, também não poupam nos elogios a Marco Pina.

“Se Lisboa merece novos tempos, não tenho dúvidas que este candidato será um marco de mudança para a vizinha Odivelas”, garante Carlos Moedas. Já Ângelo Pereira, líder da Distrital do PSD de Lisboa, considera que o até agora vereador do PSD “é um dos melhores quadros do partido a nível local e nacional” e uma das maiores apostas do PSD no Distrito de Lisboa.

No vídeo de apresentação, Marco Pina salientou que aceitou o desafio porque acredita na cidade que o viu nascer e onde vive, tendo por missão lembrar que Odivelas “não está condenada ao socialismo que nos últimos 20 anos fez da cidade, na qual está sepultado o Rei D. Dinis, um mero dormitório de Lisboa”.

“Em 2021, Odivelas será uma cidade onde se pode viver e não apenas dormir”, afiança o candidato que cursou Ciência Política e Relações Internacionais, foi dirigente local do PSD, trabalhou na Direção-Geral dos Serviços Judiciários e depois integrou os quadros da Câmara de Odivelas, após ter abandonado a arbitragem por ter-lhe sido diagnosticada uma valvulopatia cardíaca congénita, em 2010.

“É uma força da natureza. Os desafios de saúde nunca o fizeram desistir da vida pública e política”, sublinha o médico, deputado e também candidato Ricardo Baptista Leite.

