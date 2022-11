60% dos portugueses já sabem em quem vão votar nas autárquicas - e na maior parte dos casos não é no partido habitual

Mais de 60% dos portugueses (61%) já decidiram em quem vão votar nas eleições autárquicas, que se realizam daqui a cinco meses. Apenas 38% mostram-se indecisos. Os dados são revelados pela sondagem da Intercampus feita para o “Jornal de Negócios” e o “Correio da Manhã”/”Correio da Manhã TV”.

Cerca de 55% dos inquiridos assumem que “não costumam votar no mesmo partido em que votam nas legislativas”, valor que contrasta com os 44% que dizem que mantêm o mesmo sentido de voto nestas eleições.

Os resultados de eleições antigas mostram que PSD e CDU tendem a ter melhores resultados nas autárquicas em comparação com as legislativas. Já o BE costuma ter piores resultados nas autarquias.

A sondagem contou com 609 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 7 e 13 de abril, a cidadãos portugueses a residir no país, com mais de 18 anos, eleitoralmente recenseados. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.