André Ventura apresentou oito candidatos a municípios do distrito do Porto

"Fizemos esta deslocação ao Porto para anunciar vários candidatos ao distrito do Porto, algumas das câmaras mais populosas do país", declarou André Ventura aos jornalistas à chegada à sede do Chega no Porto, inaugurada este sábado junto ao Mercado do Bom Sucesso.

O líder do Chega prometeu que "dentro de 15 dias" deverá regressar ao Porto para anunciar o candidato à câmara municipal da cidade, acrescentando que o processo ainda não está "totalmente encerrado". E disse que espera ter "um grande resultado" no distrito do Porto nas autárquicas deste ano, que se devem realizar em setembro ou outubro.

"Estamos convencidos de que nas regiões mais populosas do país — Lisboa, Porto, Braga, Setúbal — vamos conseguir ter um grande resultado e vamos conseguir inverter o ciclo destas eleições a nosso favor", acrescentou.

Para o município da Maia, o Chega anunciou hoje o candidato André Pedro Almeida, presidente da concelhia do Chega. À Câmara de Matosinhos o candidato anunciado foi Israel Pontes, presidente da concelhia do Chega de Matosinhos e empresário. Para o município de Paços Ferreira a candidata apresentada foi a advogada Cátia Rafaela dos Santos. Para o município de Penafiel a candidata anunciada foi Carla Silvestre, advogada, para o município de Santo Tirso a candidata é Joana Guimarães, adjunta da distrital do Chega no Porto, e para a Câmara da Trofa o candidato é Rui Pedro Costa, empresário.

O Chega anunciou também Maria do Carmo Lopes, funcionária pública, para a Câmara de Valongo e António Luis Vilela, presidente da concelhia do Chega em Penafiel e consultor imobiliário para Vila do Conde.

"Vamos apresentar estes candidatos, porque entendemos que era importante dar um sinal nacional também que o partido está unido na luta que queremos ter nestas autárquicas", disse André Ventura, assumindo que quer "um terceiro lugar" nas eleições autárquicas, justificando assim o partido estar a "fazer este esforço de estar no país inteiro".