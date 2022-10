Forças Armadas. PSD não vê “matéria para alarme” na reforma proposta pelo Governo, PCP reforça “distanciamento”

O ministro da Defesa começou a ouvir os grupos parlamentares sobre a reforma do Governo para o comando superior das Forças Armadas. João Gomes Cravinho, que em fevereiro disse esperar “um consenso o mais abrangente possível”, voltou a ter o respaldo do PSD e a demarcação do PCP, os dois partidos com que se reuniu esta terça-feira por videoconferência. A reforma, que concentra os poderes dos chefes dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Força Aérea e Marinha) na figura do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), tem suscitado a resistência no topo da hierarquia e a oposição de dezenas de oficias generais retirados, incluindo do ex-Presidente da República Ramalho Eanes.

