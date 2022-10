Marques Mendes: o Governo comporta-se como se fosse maioria absoluta.Tem de dialogar

"O Presidente tem pedido o reforço dos apoios sociais. Não ia agora dar o dito pelo não dito". Marques Mendes não se mostrou surpreendido com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa em promulgar o aumento de apoios sociais decretado por uma maioria negativa no Parlamento contra a vontade Governo.

Para o comentador da SIC, "esta decisão não é uma derrota do Governo", mas resulta de um "defeito de fabrico" do executivo de Costa. É minoritário mas comporta-se como se tivesse maioria absoluta: "Dialoga pouco com os outros partidos. Ora, um Governo minoritário tem mesmo que dialogar.".

Marques Mendes considera "um erro" se o Governo recorrer ao Tribunal Constitucional para tentar travar a lei: "Querer contrariar o discurso social da oposição com um discurso jurídico que poucos entendem só conduz ao isolamento do Governo".

O ex-líder do PSD referiu-se ainda ao plano de vacinação que considera estar a correr "bem" em Portugal e "mal" na Europa e vaticinou "riscos sérios" se forem repostos os voos da TAP para o Brasil por causa da "importação da variante brasileira".

Em relação à decisão instrutória da Operação Marquês, o conselheiro de Estado disse que haverá "um abalo" qualquer que seja a decisão de Ivo Rosa: "Se Sócrates for a julgamento, sobretudo pela acusação de corrupção, é um abalo na política. Um ex-PM pronunciado por corrupção por um Juiz e já não apenas acusado pelo MP, é um abalo na política. Nunca aconteceu. Se Sócrates não for a julgamento, sobretudo pela acusação de corrupção, é um abalo na justiça, sobretudo na credibilidade do MP.