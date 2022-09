'Pole position'/RTP. Sérgio Figueiredo e Nicolau Santos ouvidos para a semana pelo Conselho Geral Independente

Dos doze candidatos (uns espontâneos, outros por convite) à presidência da RTP, há dois que estarão destacados na corrida. Fontes ligadas ao processo antecipam que Sérgio Figueiredo estará "na pole position" mas o resultado da disputa entre o ex-diretor de Informação da TVI e o atual presidente da Lusa, Nicolau Santos, outro nome dado como estando no tôpo da lista, só será assumido depois de ambos serem ouvidos pelo Conselho Geral Independente (CGI), o que está previsto acontecer na próxima semana.

Após as audições daquele orgão aos vários concorrentes, será fechada a decisão sobre quem irá suceder à equipa liderada por Gonçalo Reis na estação pública de televisão. O prazo previsto para encerrar o processo decorre até ao final deste mês.

Integram o CGI - além do professor catedrático de Direito, Vieira de Andrade, que preside ao órgão - o diplomata Francisco Seixas da Costa (que foi indicado pelo primeiro Governo de António Costa em 2018), o ex-vice-presidente da ERC e antigo secretário de Estado da Comunicação Social de António Guterres, Alberto Arons de Carvalho, a antiga deputada do PS e vereadora da Câmara do Porto, Manuela Melo, a professora catedrática Helena Sousa (cooptada para o CGI em 2017), e a antiga ministra da Saúde de Cavaco Silva e atual presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, eleita há quatro meses.

O processo de escolha passou pela seleção de doze duplas, entre elas as que agora surgem à frente do processo de seleção: Sérgio Sérgio Figueiredo, ex-director de informação da TVI, com Ricardo Monteiro, ex-Havas; e Nicolau Santos, presidente da Lusa, com Hugo Figueiredo, atual administrador da RTP para a área dos conteúdos.

Os candidatos, que tiveram de apresentar um Projecto Estratégico, começaram por passar pelo crivo da Boyden, empresa especializada no recrutamento de executivos e que é suposto ter dado opinião do ponto de vista da gestão, cabendo agora ao Conselho Geral Independente (CGI) entrevistar os candidatos. A escolha dos vencedores está por dias.