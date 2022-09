Beatriz Gomes Dias é a candidata do BE a Lisboa

O Bloco de Esquerda decidiu ir à guerra autárquica na capital sozinho e apresentar Beatriz Gomes Dias como candidata. A atual deputada do BE foi o nome escolhido pela concelhia do BE de Lisboa, que votou o nome esta noite.

Beatriz Gomes Dias é o segundo nome a candidatar-se às eleições autárquicas em Lisboa, depois de Carlos Moedas ter sido anunciado há três semanas como candidato apoiado pelo PSD e CDS e do falso arranque da Iniciativa Liberal. Fernando Medina ainda não se apresentou como recandidato e à esquerda é possível que haja uma recandidatura de João Ferreira, pelo PCP (que Jerónimo já disse ser possível).

A candidatura de Beatriz Gomes Dias, que já circulava nos últimos dias como sendo possível, vai ainda ser submetida à votação por todos os militantes em Lisboa, uma votação que será adaptada por causa das restrições da pandemia, só se tornando assim, oficial.

Beatriz Gomes Dias já foi candidata a deputada pelo círculo de Lisboa, tendo sido eleita nas últimas eleições legislativas, desde então tem sido responsável na Assembleia da República pelas áreas do combate ao racismo, defesa dos direitos das pessoas migrantes e cultura. Natural do Dakar, Senegal, onde nasceu em 1971, mas de origem guineense, vive em Lisboa desde os quatro anos. A biografia política da deputada começa nas juntas de freguesia de Anjos e Arroios e depois pela Assembleia Municipal, onde foi deputada.

Formou-se em Biologia na Universidade de Coimbra e é professora no ensino básico e secundário. É ativista antirracista, sendo fundadora da Djass – Associação de Afrodescendentes, que apresentou o projeto para a construção do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas - vencedor do Orçamento Participativo de Lisboa em 2017 e que será construído nos próximos meses.