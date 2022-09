Barragem do Pisão e estradas levantam dúvidas em Bruxelas

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para investir €14 mil milhões de subsídios europeus até 2026 só deverá ser entregue a Bruxelas mais para o final deste mês e não no início, como tinha dito o primeiro-ministro. O resvalar do envio deve-se ao entendimento do governo com a Comissão Europeia para negociar tudo primeiro e só entregá-lo depois, aumentando a garantia de que o PRR será aprovado sem ter de andar para a frente e para trás a ser emendado.

