Partidos pedem mais exigência de Marcelo com o Governo (e o que disseram outros Presidentes no início do segundo mandato, de Eanes a Cavaco)

Os fundos europeus, designadamente a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, irão obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a “um acompanhamento muito próximo” da ação do Governo. A prioridade foi assumida pelo próprio Presidente da República ao Expresso, que na última edição escreveu em manchete: “Marcelo cria equipa para vigiar ‘bazuca’ de Costa”. Em Belém antecipa-se um segundo mandato “muito mais exigente” do que o primeiro. Uma maior exigência que deverá materializar-se numa vigilância mais apertada sobre o Executivo na recuperação pós-pandemia e na gestão dos milhões que chegam de Bruxelas.

