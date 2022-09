Marcelo cria equipa nova em Belém, de olho na ‘bazuca’ de Costa

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu um especialista em política internacional para seu principal conselheiro político. Bernardo Pires de Lima, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana (FLAD), vai ser o responsável na nova equipa do Presidente da República pela área política, agora denominada Área Estratégica e Prospetiva, um sinal de como Marcelo encara o arranque do seu segundo mandato. Com a recuperação do país pós-pandemia e a gestão dos milhões que virão de Bruxelas no topo da agenda, o Presidente espera do Governo uma visão mais estrutural e estratégica e mostra querer manter uma vigilância apertada sobre todo o processo.

“O novo Quadro Comunitário de Apoio [QCA] e a execução do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] vão obrigar a um acompanhamento muito próximo”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa ao Expresso, dias antes de tomar posse. E assim dá sequência aos avisos que lançou em julho a propósito da famosa ‘bazuca’, quando disse que “o dinheiro é de todos” e que “há duas maneiras de o utilizar: uma é olhar para o dia seguinte, a outra é olhar para o país que queremos construir para daqui a 3, 5, 10, 15 anos”. A nova equipa que o vai acompanhar em Belém não é alheia a isto. Não sendo necessariamente uma equipa para todo o mandato — para já, foi pensada para os próximos dois anos, porque Marcelo diz que “há vários mandatos dentro deste mandato” —, a verdade é que revela atenção aos novos temas da agenda europeia e internacional e aos grandes eixos e desafios do PRR.