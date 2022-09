Oposição pede horizonte para reabertura das escolas, PS sacode “pressões” e “precipitações”

Após as audiências com Marcelo Rebelo de Sousa, todos os partidos com assento parlamentar – à exceção do PS – foram unânimes quanto à necessidade de o Governo começar a preparar, desde já, o desconfinamento. Todos defendem que o regresso a uma nova normalidade deve começar com a reabertura das escolas, ainda que apresentando planos diferentes. O Executivo (e os socialistas) consideram que ainda é prematuro discutir esse regresso. O Presidente da República fez saber aos partidos que o 12.º decreto sobre o estado de emergência não trará novidades face ao anterior, mantendo-se as medidas atualmente em vigor.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler