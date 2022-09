Marcelo defende escolas fechadas até à Páscoa. Governo espera (mas para já não abrirá nada)

O assunto constou da última reunião semanal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, quinta-feira passada, no Palácio de Belém, quando António Costa partilhou com Marcelo Rebelo de Sousa que a reabertura das escolas terá sempre que estar no topo das prioridades para desconfinar. A tese circula há semanas dentro do Governo e a confirmação oficial chegaria no sábado, pela voz da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, numa reunião com jovens socialistas. Mas o entendimento do Presidente é que essa prioridade só deverá acontecer depois da Páscoa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler