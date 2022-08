Moção da direção do Bloco avisa PS contra “via centrista” e pede “maiorias contra a agenda do medo”

O tiro de partida para a convenção do Bloco de Esquerda, agendada para os dias 22 e 23 de maio, está dado. Pretendendo mais uma vez apresentar-se como uma frente unida, a direção, incluindo os representantes dos principais sectores do partido - Catarina Martins, Pedro Filipe Soares e Marisa Matias -, já enviou aos militantes uma proposta com tópicos para a sua moção conjunta, que contém muitos recados ao PS, incluindo uma disponibilidade para “maiorias sociais” no futuro, e a primeira pedra para a preparação das eleições autárquicas.

