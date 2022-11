Sondagem legislativas. PS próximo dos 40% e a valer mais do que toda a direita junta

Apesar da deterioração da situação pandémica e de um novo confinamento, o ano começa com sondagens favoráveis para o PS, que vale mais do que a direita toda junta. Segundo a sondagem da Aximage para o "Diário de Notícias", "Jornal de Notícias" e "TSF", os socialistas conseguem 39,9% das intenções de voto, o seu melhor resultado em cinco meses, apesar de ainda não ser visível nesta sondagem o impacto da polémica do encerramento das escolas.

Porém, o trabalho de campo foi feito - entre 9 e 15 de janeiro - quando já era evidente que seria posto em prática um novo confinamento, que começou efetivamente no dia 15.

Dos inquiridos, 26,6% entendem que o seu voto deve ser dado aos sociais democratas, mas a soma dessa percentagem aos restantes partidos de direita ainda não é suficiente para ultrapassar António Costa. O Chega vale 7,5% do total das intenções de voto, um valor que coloca o partido de André Ventura em terceiro lugar, aproveitando a queda do Bloco de Esquerda, que consegue apenas 7,2%. Iniciativa Liberal surge com 3,5% e o CDS, em último, com 0,8%.

A par da descida do Bloco de Esquerda está também a CDU, que caiu para os 5%. O PAN atravessa também um período de queda, que dura há dois meses, e está agora na mesma linha dos liberais de João Cotrim Figueiredo, com 3,5% das intenções de voto.

A sondagem da Aximage faz ainda às contas às transferências de voto das presidenciais deste domingo para as próximas legislativas: um quarto dos comunistas e dos bloquistas escolheria agora o PS.