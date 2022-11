Marisa, la roja, diz que está a vencer Ventura e fecha comício em vídeochamada com Chico Buarque

Se dúvidas houvesse, ficaram cabalmente dissipadas. A onda de solidariedade com Marisa Matias, após os insultos de André Ventura, já ultrapassou as fronteiras europeias. Internacionalizou-se de tal forma que cruzou o Atlântico e ganhou um apoiante inesperado. Pilar del Río era a oradora convidada do comício desta noite, mas não se coibiu de acrescentar outra voz à corrente #vermelhoembelem.

