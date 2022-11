Ministro das Finanças está infetado com Covid-19. Segundo ministro infetado em dois dias

Mais um ministro infectado com Covid-19. Desta vez é o ministro das Finanças, João Leão. Em comunicado, o Ministério das Finanças revela que o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, "testou positivo à Covid-19".

A mesma nota dá conta que "está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar".

João Leão participou no Conselho de Ministros de quarta-feira, cabendo agora a avaliação do risco para os restantes membros do Governo às autoridades de saúde. Além do Conselho de Ministros, João Leão esteve no CCB, na cerimónia da Presidência Portuguesa da União Europeia (PPEU) com os comissários europeus, onde participou numa reunião com os comissários. Nas fotografias, vê-se João Leão na reunião e na fotografia de família, sempre de máscara e distante. O membro mais próximo que se vê nas fotografias é Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros.

A restante agenda do ministro foi toda passada no Ministério da Finanças, com reuniões por videoconferência

É o segundo ministro a testar positivo em dois dias. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, solidariedade e Segurança Social está também infetada, com sintomas ligeiros. Tem sido substituída pelo secretário de estado do Emprego e Formação Profissional, Miguel Cabrita. Contudo, Ana Mendes Godinho já não participou no Conselho de Ministros que decidiu pelo novo confinamento geral.

João Leão é o quarto ministro deste Governo a ficar infectado, primeiro foi Manuel Heitor (12 de Outubro), ministro do Ensino Superior, depois Nelson de Sousa (26 de Novembro), ministro do Planeamento, e já na quinta-feira Ana Mendes Godinho. Curiosamente, quando se soube do resultado positivo de Manuel Heitor, foi Nelson de Souza e Ana Mendes Godinho que ficaram em isolamento profilático, isto porque eram os ministros mais próximos de Heitor, aquando da reunião do Conselho de Ministros em que tinham participado. Esta questão não teve nada a ver com a posterior infecção destes ministros, meses depois.