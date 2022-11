Catarina Martins ao Expresso: insultos de Ventura a Marisa são "ataque a todas as mulheres"

Catarina Martins pode nem pronunciar o nome André Ventura, mas não deixa o presidente do Chega sem resposta. A coordenadora nacional do BE associou-se à corrente #vermelhoembelem - depois dos insultos do deputado a Marisa Matias - e, em declarações ao Expresso, sai em defesa da candidata bloquista. "O que acho importante é que todas as mulheres percebam que era um insulto dirigido às mulheres", afirma.

