Deputada independente propõe grupo de trabalho para resolver "conflito entre gaivotas e humanos"

É uma recomendação ao Governo, mas nem por isso deixa de ser insólita. A deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que em junho abandonou as fileiras do PAN, está preocupada com as populações de gaivotas que nascem, crescem e morrem em áreas urbanas e, por isso, apresentou um projeto de resolução para que seja criado um grupo de trabalho "para dar resposta ao crescente conflito entre gaivotas e humanos".

