Iniciativa Liberal estreia-se nas comissões de inquérito com Novo Banco: “Trazemos desassombro”

A Iniciativa Liberal (IL) vai estrear-se nas comissões parlamentares de inquérito. Deputado único eleito nas legislativas de 2019, João Cotrim de Figueiredo esteve quase para não ter lugar na iniciativa parlamentar que esmiuçará o Novo Banco, da qual o partido tinha sido um dos três proponentes, a par do PS e do BE, e que toma posse esta terça-feira, 15 de dezembro.

