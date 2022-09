Presidenciais. Tiago Mayan Gonçalves reúne 10 mil assinaturas para formalizar candidatura a Belém

Tiago Mayan Gonçalves angariou 10 mil assinaturas para formalizar a candidatura a Belém. O candidato da Iniciativa Liberal só aguarda a conclusão do processo de verificação pelas juntas de freguesia para entregar as assinaturas no Tribunal Constitucional (TC).

O anúncio foi feito este sábado por João Cotrim de Figueiredo na V Convenção do partido, que está a realizar-se pela primeira vez em formato digital devido à pandemia, e acontece dois dias depois de o candidato comunista João Ferreira ter entregue 15 mil assinaturas ao TC.

"Estão recolhidas as assinaturas mais do que necessárias para formalizar a candidatura presidencial na próxima semana. Vamos ter Tiago Mayan Gonçalves no boletim de voto", afirmou o líder dos liberais, sublinhando que apesar das dificuldades face à covid-19 foi possível ultrapassar o mínimo legalmente exigido de 7500 assinaturas.

Admitindo que 2021 será um ano "cheio de desafios", a começar pelas eleições presidenciais a 24 de janeiro, o líder da IL manifestou-se satisfeito com o facto de o partido apresentar uma alternativa à direita, que não "representa o sistema" nem se revela "oportunista" e "apela ao pior que a escolha humana tem", referindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, respetivamente.

Cotrim de Figueiredo insistiu que Tiago Mayan Gonçalves deverá ser a escolha dos eleitorado liberal e da direita que não se identifica com as outras alternativas. E saiu ainda em defesa do posicionamento do partido na pré-campanha para as Presidenciais e no Parlamento.

"Temos sido coerentes, insistentes e consistentes na defesa dos nossos ideais. Não vamos a todas as lutas, mas escolhemos bem as lutas. Acho que temos escolhido o tom certo. Não somos populistas certamente, não escolhemos o soundbite fácil, mas ao mesmo tempo não somos passivos", acrescentou.

A V Convenção Nacional da IL conta com a participação de cerca de 500 membros e decorrerá inteiramente online, via plataforma zoom, com intervenções abertas à comunicação social via Facebook e Twitter.

Durante a convenção serão realizadas eleições para uma lista para o Conselho de Jurisdição, uma lista para o Conselho Fiscalização e três listas para Conselho Nacional. De fora fica a eleição de uma nova Comissão Executiva, dado que os mandatos deste órgão têm a duração de dois anos no partido.