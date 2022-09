Com convenção à vista, ala mais radical do Bloco organiza-se para defender “política de rutura” e mais discussão interna

Há dois anos, na última convenção do Bloco de Esquerda, eram descritos como a ala mais radical, muito crítica da direção do partido, embora minotirária. Agora, a meses de nova reunião magna do partido, os subscritores da moção M voltam a organizar-se, pedindo que o Bloco se assuma como “alternativa radical” e que se “repense e construa” o partido com outra organização, mesmo a nível interno.

