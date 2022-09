Marcelo queria vacinação também nos privados. Alívio no Natal gera consenso

Marcelo Rebelo de Sousa está bastante desconfortável com o plano de vacinação que o Governo apresentou esta quinta-feira ao país. O Presidente da República não gostou de ter ficado à margem da estratégia desenhada pelo executivo de António Costa em articulação com as autoridades de saúde e, por isso, aproveitou as audiências com os partidos para confidenciar as suas dúvidas e incómodos. Um à cabeça: preferia que a administração da vacina não fosse um exclusivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e que fosse também aberta aos prestadores de saúde privados, confirmou o Expresso junto de várias fontes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler