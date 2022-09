“Não há plano B. Sem um Orçamento, a Europa paralisa”, avisa Costa

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta terça-feira que “não há plano B” para a aprovação do Quadro Financeiro Plurianual (2021-27) e do Fundo de Recuperação e Resiliência, a chamada ‘bazuca financeira’. Em Bruxelas, ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o chefe do Governo afirmou mesmo que “dure o que durar” o próximo Conselho, agendado para 10 e 11 de dezembro, o pacote tem de ser aprovado: “Não podemos estar sempre a reabrir aquilo que concluímos.” Em causa está o bloqueio criado pela Hungria e pela Polónia, Estados-membros que não concordam com o mecanismo que condiciona o uso dos fundos ao respeito pelo Estado de Direito.

